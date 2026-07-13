Польща поставила крапку у питанні миротворців в Україні, але допомогти готова

Можлива миротворча місія в Україні може отримати підтримку Польщі, але без участі її військових. У Варшаві вже назвали формат, який вважають прийнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського перед зустріччю Коаліції охочих в Парижі.

"Ми готові надати логістичну платформу для можливої миротворчої операції в Україні, але участь польської армії в такій операції була б недоцільною", - заявив Сікорський.

Водночас глава польської дипломатії наголосив, що Варшава вважає участь США у підтримці України та майбутній системі гарантій безпеки "бажаною і дуже важливою".

За його словами, саме Україна має право визначати власне майбутнє, зокрема формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни.

Окремо Сікорський прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною. На його думку, вони "передусім заважають Україні", а справжнє примирення можливе лише на основі правди та чесного осмислення минулого.

Питання подальшої підтримки України та можливих практичних рішень щодо гарантій безпеки планують обговорити під час зустрічі Коаліції охочих у Парижі.