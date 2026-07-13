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Польща поставила крапку у питанні миротворців в Україні, але допомогти готова

16:49 13.07.2026 Пн
2 хв
Яку допомогу Варшава готова надати Україні після завершення війни?
aimg Марія Науменко
Польща поставила крапку у питанні миротворців в Україні, але допомогти готова Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
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Можлива миротворча місія в Україні може отримати підтримку Польщі, але без участі її військових. У Варшаві вже назвали формат, який вважають прийнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського перед зустріччю Коаліції охочих в Парижі.

"Ми готові надати логістичну платформу для можливої миротворчої операції в Україні, але участь польської армії в такій операції була б недоцільною", - заявив Сікорський.

Водночас глава польської дипломатії наголосив, що Варшава вважає участь США у підтримці України та майбутній системі гарантій безпеки "бажаною і дуже важливою".

За його словами, саме Україна має право визначати власне майбутнє, зокрема формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни.

Окремо Сікорський прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною. На його думку, вони "передусім заважають Україні", а справжнє примирення можливе лише на основі правди та чесного осмислення минулого.

Питання подальшої підтримки України та можливих практичних рішень щодо гарантій безпеки планують обговорити під час зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

Нагадаємо, раніше Польща заявила про готовність допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29.

Водночас у Варшаві наголосили, що фінансування цих робіт має забезпечити Україна або держави-партнери. Польська сторона також заявила про готовність продовжувати переговори за умови дотримання принципу взаємності.

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