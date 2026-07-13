Коаліція охочих розширюється, наступна зустріч пройде в Україні

Коаліція охочих продовжує розширюватися. Після зустрічі в Парижі учасники домовилися провести наступний саміт в Україні та оголосили про приєднання двох нових держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогоднішня зустріч була важливою та результативною.

"Ми не просто зберігаємо цей формат. Ми в рамках коаліції рухаємось до моменту, коли можна буде констатувати, що мир стає ближчим. Саме співпраця між нами тут, в Європі, та з Америкою, з президентом Америки, з усіма в світі, хто хоче миру, саме наша співпраця наближає завершення війни", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що до Коаліції охочих приєдналися Молдова та Північна Македонія. Таким чином кількість учасників формату зросла до 40 країн.

Президент також зазначив, що учасники зустрічі позитивно оцінили дії українських військових і наголосили на необхідності продовжувати тиск на Росію.

"Сьогодні багато хто говорив, що зараз завдяки нашим воїнам, нашим операціям особлива ситуація, і цілком справедливий наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше", - додав глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що сторони домовилися провести наступне засідання Коаліції охочих в Україні.

"І важливо, що нашу наступну зустріч Коаліції охочих ми домовились провести в Україні", - підсумував президент.