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Україна отримає французькі Rafale та ліцензії на ракети SCALP, - Макрон

21:16 13.07.2026 Пн
1 хв
Коли Україна отримає французькі винищувачі?
aimg Марія Науменко
Україна отримає французькі Rafale та ліцензії на ракети SCALP, - Макрон Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)
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Франція передасть Україні винищувачі Rafale та дозволить виробляти сучасні ракети й авіабомби. Перші літаки мають з'явитися в українському небі вжеу 2028-2029 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емманюеля Макрона після засідання Коаліції охочих.

Президент Франції наголосив, що ці рішення стали продовженням домовленостей, яких сторони досягли 17 листопада 2025 року.

"Ці наміри, які ми підписали 17 листопада минулого року, ми змогли конкретизувати першими партіями щодо ППО і також щодо модернізації і придбання Україною штурмової авіації Rafale. Перші літаки вже мають літати в українському небі в 2028-2029 роках", - заявив Макрон.

Він додав, що пакет також передбачає постачання додаткових радарів і ракет, а також передачу ліцензій на виробництво сучасного озброєння.

"Додаткові радари, додаткові ракети і ще ми також додали ліцензування - це щодо Aster-30, щодо SCALP, щодо бомб AASM. Це все посилить спроможності України, посилить позицію України на фронті", - наголосив французький президент.

Нагадаємо, 13 липня під час засідання Коаліції охочих у Парижі було створено антибалістичну коаліцію, одним із засновників якої стала Україна.

До неї увійшли десять європейських держав, які спільно працюватимуть над розвитком протиракетної оборони та створенням нових засобів перехоплення балістичних ракет.

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