Україна отримає французькі Rafale та ліцензії на ракети SCALP, - Макрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емманюеля Макрона після засідання Коаліції охочих.

Президент Франції наголосив, що ці рішення стали продовженням домовленостей, яких сторони досягли 17 листопада 2025 року.

"Ці наміри, які ми підписали 17 листопада минулого року, ми змогли конкретизувати першими партіями щодо ППО і також щодо модернізації і придбання Україною штурмової авіації Rafale. Перші літаки вже мають літати в українському небі в 2028-2029 роках", - заявив Макрон.

Він додав, що пакет також передбачає постачання додаткових радарів і ракет, а також передачу ліцензій на виробництво сучасного озброєння.

"Додаткові радари, додаткові ракети і ще ми також додали ліцензування - це щодо Aster-30, щодо SCALP, щодо бомб AASM. Це все посилить спроможності України, посилить позицію України на фронті", - наголосив французький президент.