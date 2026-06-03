"Тушите Питер": "Мадяр" потроллил пожар на нефтетерминале перед форумом Путина
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ "Мадяр" отреагировал на ночную атаку украинских дронов по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего СБС в соцсетях.
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Что написал "Мадяр"
В своей заметке он опубликовал фото беспилотника, который этой ночью атаковал Петербург.
"Зашли без стука, под покровом белых ночей. Прикрой окно...", - написал командующий.
Там же он уточнил детали: нефтяной терминал "Санкт-Петербург" стал 20-м пораженным объектом такого типа за последние 33 суток - с 1 мая по 3 июня. Удар осуществила совместная операция Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, СБУ и ГУР.
Фото: "Мадяр" опубликовал фото беспилотника, который, вероятно, атаковал Санкт-Петербург (t.me/robert_magyar)
Детали атаки
Удар по нефтяному терминалу произошел в ночь на 3 июня - менее чем за сутки до открытия Петербургского международного экономического форума, где должен был выступать глава Кремля Владимир Путин. Терминал расположен примерно в 17 км от площадки форума.
Из-за атаки в аэропорту Пулково задержали десятки авиарейсов.
Вспыхнул масштабный пожар, горели резервуары с нефтью. АО "Петербургский нефтяной терминал" является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллиона тонн в год.
Как сообщало РБК-Украина, Зеленский подтвердил удары также по Кронштадту и Тамбову и подчеркнул, что все три объекта связаны с финансированием или обеспечением российской военной машины.