Сили оборони знову уразили Саратовський НПЗ, - Генштаб
У ніч на 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский". Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
НПЗ "Саратовский" - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть".
Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік.
Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.
Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.
Також уражено:
- важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора - лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк;
- склад паливо-мастильних матеріалів (Матвєєв Курган, Ростовська обл.);
- командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл.);
- пункти управління БпЛА у районах Калинового на Донеччині, Графовки (Бєлгородська обл.);
- майстерню БпЛА окупантів у Донецьку;
- райони зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.
Окрім того, за результатами попередніх уражень підтверджено:
- ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим);
- ураження 30 травня 2026 року газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області.
Об'єкти використовувалися противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ.
Удари по Саратовському НПЗ
Нагадаємо, Саратовський НПЗ давно перебуває під прицілом українських дронів.
У березні завод горів декілька діб поспіль після чергового удару дронів, а у лютому вибухи і пожежі фіксували одночасно в Енгельсі та Саратові.
Раніше ЗМІ повідомляли, що практично всі найбільші нафтопереробні заводи в центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Це сталося внаслідок масштабних атак українських безпілотників.