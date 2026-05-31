Сили оборони знову уразили Саратовський НПЗ, - Генштаб

У ніч на 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский". Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Окрім того, за результатами попередніх уражень підтверджено:

Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

НПЗ "Саратовский" - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Нагадаємо, Саратовський НПЗ давно перебуває під прицілом українських дронів.

У березні завод горів декілька діб поспіль після чергового удару дронів, а у лютому вибухи і пожежі фіксували одночасно в Енгельсі та Саратові.

Раніше ЗМІ повідомляли, що практично всі найбільші нафтопереробні заводи в центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Це сталося внаслідок масштабних атак українських безпілотників.