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Турция и Россия достигли соглашения по Идлибу

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:15
Турция и Россия достигли соглашения по Идлибу
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Встреча двух лидеров проходила на фоне растущей напряженности в провинции Идлиб

Турция и Российская Федерация достигли соглашения по прекращению огня в сирийском Идлибе во время встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Встреча двух лидеров проходила на фоне растущей напряженности в северной части сирийской провинции Идлиб.

Оба лидера подчеркнули необходимость достижения соглашения в начале кремлевских переговоров.

Напомним, с 27 февраля в сирийской провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции резко обострилась ситуация. В результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией.

Кроме того, глава Совета Европы Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе. В разговоре с президентом РФ Мишель отметил, что конфликт в Сирии необходимо решить политическим путем.

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Новости Украины Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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