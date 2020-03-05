Туреччина і Росія досягли угоди з Ідлібу

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Зустріч двох лідерів проходила на тлі зростаючої напруженості в провінції Ідліб

Туреччина та Російська Федерація досягли угоди по припиненню вогню в сирійському Ідлібі під час зустрічі президентів Реджепа Тайіпа Ердогана і Володимира Путіна в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Зустріч двох лідерів проходила на тлі зростаючої напруженості в північній частині сирійської провінції Ідліб.

Обидва лідери підкреслили необхідність досягнення угоди на початку кремлівських переговорів.

Нагадаємо, з 27 лютого в сирійській провінції Ідліб після важких втрат армії Туреччини різко загострилася ситуація. В результаті авіаудару сирійськими урядовими силами, яких підтримує РФ, сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 22 турецьких військових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попросив Володимира Путіна залишити Туреччину "віч-на-віч" з Сирією.

Крім того, глава Ради Європи Шарль Мішель закликав президента Росії Володимира Путіна припинити атаки в сирійському Ідлібі. У розмові з президентом РФ Мішель зазначив, що конфлікт у Сирії необхідно вирішити політичним шляхом.