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Глава Совета Европы призвал Путина прекратить огонь в Идлибе

Новости » В мире     05.03.2020 - 16:38
Глава Совета Европы призвал Путина прекратить огонь в Идлибе
Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Шарль Мишель обсудил с российским президентом ситуацию в сирийском Идлибе

Глава Совета Европы Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета в Twitter.

В разговоре с Путиным Мишель отметил, что конфликт в Сирии необходимо решить политическим путем.

"В своем обращении к президенту России Путину я подчеркнул настоятельную необходимость устойчивого прекращения огня в Идлибе и политического решения на основе переговоров для прекращения войны в Сирии", - заявил глава Совета Европы.Глава Совета Европы призвал Путина прекратить огонь в Идлибе

Он также сообщил, что ключевым приоритетом для решения ситуации является предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов людям.

"Страдания сирийского гражданского населения должны прекратиться", - добавил Мишель.

Напомним, с 27 февраля в сирийской провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции резко обострилась ситуация. В результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией.

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