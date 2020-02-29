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Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией

Новости » Политика     29.02.2020 - 14:08
Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным 28 февраля

Россия должна оставить Турцию "один на один" с режимом сирийского президента Башара Асада после обострения в провинции Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня перед однопартийцами, передает РБК-Украина.

По словам Эрдогана, во время вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он попросил Москву не вмешиваться в бои за провинцию Идлиб.

"Вчера я спросил у Путина, какие у вас цели там? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом", - заявил президент Турции.

Также Эрдоган подчеркнул, что военнослужащие Турции находятся в Сирии "по приглашению сирийского народа".

"Турцию в Идлиб пригласил народ Сирии. Турция не намерена уходить из Сирии, не убедившись, что все проблемы решены, и пока этого не захочет сирийский народ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу во время заседания Совбеза ООН пригрозил режиму сирийского президента Башара Асада применением силы из-за обострения ситуации в провинции Идлиб.

Кроме того, постоянный представитель США в ООН Келли Крафт потребовала от России немедленного прекращения военной операции в Сирии. Крафт призвала российскую авиацию прекратить боевые вылеты, а режим Асада вернуться на прежние позиции.

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