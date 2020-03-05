США выступают за прекращение огня в Идлибе, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Вашингтон призывает РФ и Турцию вернуться к сочинскому соглашению

Соединенные Штаты Америки выступают за прекращение огня в сирийской провинции Идлиб и возврат к выполнению достигнутого в 2018 году сочинского соглашения. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на встрече с журналистами.

Так, госсекретарь США призвал Россию и Турцию, президенты которых сегодня проводят переговоры в Москве, вернуться к выполнению соглашения, достигнутого в 2018 году в Сочи.

"Президенты России и Турции проводят сегодня переговоры. Наша позиция заключается в том, чтобы Россия и Турция вернулись к соблюдению выработанного в 2018 году в Сочи соглашения и договорились о прекращении огня в регионе", - заявил он.

Live now! Watch @SecPompeo deliver remarks to the media. https://t.co/abgWXuP2O1 — Department of State (@StateDept) March 5, 2020

Помпео отметил, что Вашингтон поможет в вопросе достижения снижения уровня насилия в Сирии и недопущения гуманитарного кризиса в провинции Идлиб.

"Группа наших сотрудников совместно с представителями министерства обороны рассматривает вопрос о том, как добиться снижения уровня насилия и не допустить гуманитарного кризиса. В том районе находятся два высокопоставленные представители Госдепа, работающие над тем, как использовать американские и европейские ресурсы для того, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Идлибе и в южных районах Турции", - добавил госсекретарь.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что Турция имеет полное право на самооборону.

Напомним, ранее глава Совета Европы Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе. В разговоре с президентом РФ Мишель отметил, что конфликт в Сирии необходимо решить политическим путем.