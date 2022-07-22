В Турции подписан договор о "зерновом коридоре": первые подробности

Срок действия соглашения о разблокировании портов - 120 дней. Но соглашение также предусматривает возможность его продления.

Представители ООН ожидают, что первые поставки украинского зерна начнутся уже в эту субботу, 23 июля. В организации рассчитывают, что удастся достичь довоенных показателей экспорта из трех украинских портов - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Что предусматривает соглашение по "зерновому коридору":

Представители Украины, Турции и ООН будут контролировать загрузку зерна на суда в украинских портах.

Судна с зерном через заминированные участки моря будут вести украинские лоцманы, которые получат карту безопасных маршрутов.

После прохождения Черного моря зерновозы будут под наблюдением Совместного координационного центра проходить через Босфор.

Суда, которые будут следовать в Украину, также будут проверяться совместным Координационным центром, чтобы удостовериться, что они не перевозят оружие.

Стороны обещают не атаковать какие-либо коммерческие суда или порты, задействованные в транспортировке зерна.

Подписание финального документа в Турции

22 июля в Стамбуле был подписан итоговый меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море.

В заключении соглашения от Украины участвовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, от Турции - министр обороны Хулуси Акар. Также итоговый документ подписал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как будет проходить экспорт украинского зерна

О возможных деталях работы "зернового коридора" стало известно накануне. Так, зерно планируется вывозить из трех портов Украины: "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Суда с сельхозпродукцией будут сопровождать до Стамбула украинские корабли и береговая охрана, а затем грузы отправятся далее в места назначения.

На маршрутах будет действовать режим прекращения огня. Турция при поддержке ООН организует инспекцию кораблей на предмет контрабанды оружия, чего опасается Россия.

В Стамбуле будет работать координационный центр при участии представителей всех сторон для контроля за выполнением операции.

Условия Украины

В Офисе президента раскрыли подробности зернового соглашения:

Украина не подписывает никаких документов с Россией. Договор заключается между украинской стороной, Турцией и ООН. РФ также заключит зеркальный договор с ООН и Турцией;

российские корабли не будут сопровождать суда с зерном;

в украинских портах не будут присутствовать представители РФ;

в случае провокаций - немедленный военный ответ;

при необходимости проверку кораблей проведут общие группы в водах Турции.

Ранее замминистра иностранных дел Олег Николенко сообщил, что обязательными условиями Украины в соглашении по "зерновому коридору" являются гарантии безопасности для южных регионов, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Предыстория

Из-за военного вторжения РФ в морских портах Украины было заблокировано свыше 20 млн тонн зерна.

Сельхозпродукция предназначалась для экспорта на мировые рынки. В рамках Всемирной продовольственной программы ООН украинское зерно должно было направиться в бедные страны Африки. Блокада портов привела к угрозе глобальной продовольственной безопасности.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, Украины и России, а также представителей ООН для решения вопроса вывоза аграрной продукции. По ряду технических вопросов были достигнуты договоренности, но подробности встречи не раскрывались.