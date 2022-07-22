В Турции подписан договор о "зерновом коридоре": первые подробности

Сегодня в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море.
Что известно о зерновом соглашении, как оно будет работать - подробно на РБК-Украина.
Срок действия соглашения о разблокировании портов - 120 дней. Но соглашение также предусматривает возможность его продления.
Представители ООН ожидают, что первые поставки украинского зерна начнутся уже в эту субботу, 23 июля. В организации рассчитывают, что удастся достичь довоенных показателей экспорта из трех украинских портов - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".
Что предусматривает соглашение по "зерновому коридору":
22 июля в Стамбуле был подписан итоговый меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море.
В заключении соглашения от Украины участвовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, от Турции - министр обороны Хулуси Акар. Также итоговый документ подписал генсек ООН Антониу Гутерриш.
О возможных деталях работы "зернового коридора" стало известно накануне. Так, зерно планируется вывозить из трех портов Украины: "Одесса", "Южный" и "Черноморск".
Суда с сельхозпродукцией будут сопровождать до Стамбула украинские корабли и береговая охрана, а затем грузы отправятся далее в места назначения.
На маршрутах будет действовать режим прекращения огня. Турция при поддержке ООН организует инспекцию кораблей на предмет контрабанды оружия, чего опасается Россия.
В Стамбуле будет работать координационный центр при участии представителей всех сторон для контроля за выполнением операции.
В Офисе президента раскрыли подробности зернового соглашения:
Ранее замминистра иностранных дел Олег Николенко сообщил, что обязательными условиями Украины в соглашении по "зерновому коридору" являются гарантии безопасности для южных регионов, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
Из-за военного вторжения РФ в морских портах Украины было заблокировано свыше 20 млн тонн зерна.
Сельхозпродукция предназначалась для экспорта на мировые рынки. В рамках Всемирной продовольственной программы ООН украинское зерно должно было направиться в бедные страны Африки. Блокада портов привела к угрозе глобальной продовольственной безопасности.
13 июля в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, Украины и России, а также представителей ООН для решения вопроса вывоза аграрной продукции. По ряду технических вопросов были достигнуты договоренности, но подробности встречи не раскрывались.
Напомним, накануне подписания соглашения появилась информация о том, что помимо разблокировки экспорта украинской продукции, сделка в Стамбуле также облегчит российский экспорт зерна и удобрений через Черное море.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условием деблокады портов Украины снятие санкций на экспорт российского зерна.