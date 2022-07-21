МИД о "зерновом соглашении": Украина поддержит только решения, гарантирующие безопасность

Обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина .

По его словам, завтра, 22 июля, Украина, Россия, Турция и ООН могут подписать документ, который будет включать обязательство сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море, но для этого есть несколько условий.

"Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - подчеркнул Николенко.