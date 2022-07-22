У Туреччині підписано договір про "зерновий коридор": перші подробиці

Сьогодні у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.
Що відомо про зернову угоду, як вона працюватиме – докладно на РБК-Україна.
Термін дії угоди про розблокування портів - 120 днів. Але угода також передбачає можливість її продовження.
Представники ООН очікують, що перші поставки українського зерна розпочнуться вже в цю суботу, 23 липня. В організації розраховують, що вдасться досягнути довоєнних показників експорту з трьох українських портів - "Одеса", "Южний" та "Чорноморськ".
22 липня у Стамбулі було підписано підсумковий меморандум про відкриття "зернового коридору" в Чорному морі.
В укладанні угоди від України брав участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, від Туреччини - міністр оборони Хулусі Акар. Також підсумковий документ підписав генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Про можливі деталі роботи "зернового коридору" стало відомо напередодні. Так, зерно планується вивозити із трьох портів України: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".
Судна із сільгосппродукцією супроводжуватимуть до Стамбула українські кораблі та берегова охорона, а потім вантажі вирушать далі до місць призначення.
На маршрутах діятиме режим припинення вогню. Туреччина за підтримки ООН організує інспекцію кораблів щодо контрабанди зброї, чого побоюється Росія.
У Стамбулі працюватиме координаційний центр за участю представників усіх сторін для контролю над виконанням операції.
В Офісі президента розкрили подробиці зернової угоди:
Раніше заступник міністра закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що обов'язковими умовами України в угоді щодо "зернового коридору" є гарантії безпеки для південних регіонів, сильні позиції ЗСУ у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.
Через військове вторгнення РФ у морських портах України було заблоковано понад 20 млн тонн зерна.
Сільгосппродукція призначалася для експорту на світові ринки. У рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН українське зерно мало вирушити до бідних країн Африки. Блокада портів спричинила загрозу глобальній продовольчій безпеці.
13 липня у Стамбулі відбулися переговори військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також представників ООН для вирішення питання вивезення аграрної продукції З низки технічних питань було досягнуто домовленості, але подробиці зустрічі не розкривалися.
Нагадаємо, напередодні підписання угоди з'явилася інформація про те, що крім розблокування експорту українськох продукції, угода в Стамбулі також полегшить російський експорт зерна та добрив через Чорне море.
Раніше президент РФ Володимир Путін назвав умовою розблокування портів України зняття санкцій на експорт російського зерна.