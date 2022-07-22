ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Зерновое соглашение" предполагает частичное разминирование портов, - NYT

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 01:34
"Зерновое соглашение" предполагает частичное разминирование портов, - NYT Фото: "зерновое соглашение" предполагает частичное разминирование портов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Часть минных заграждений у портов юга Украины будет снята в рамках договоренностей об экспорте зерна, проход судов до международных вод обеспечат украинские флот и береговая охрана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Затем иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, а затем отправятся в другие пункты назначения.

Полное разминирование проводиться не будет. Проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие, обеспечит Турция, добавляет издание.

В Стамбуле будет создан центр управления для наблюдения за операцией, а турецкие чиновники будут играть главную роль в проверке судов, отмечает издание.

Два высокопоставленных европейских чиновника заявили в четверг, что они надеются, что сделка будет заключена в пятницу в Стамбуле. Европейский Союз не является участником переговоров.

Газета отмечает, что речь идет о достигнутых ранее договоренностях, не уточняя, были ли внесены в них изменения в итоговом тексте.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризис
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен