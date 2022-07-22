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У Зеленского раскрыли подробности соглашения по "зерновому коридору"

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Стамбул, Пятница 22 июля 2022 14:14
У Зеленского раскрыли подробности соглашения по "зерновому коридору" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в рамках переговоров по вывозу зерна не будет подписывать прямой договор с Россией, а только с Турцией и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - объяснил он.

По словам Подоляка, российские корабли не будут сопровождать суда с зерном, а в украинских портах не будет представителей РФ. В случае провокаций - немедленный ответ со стороны военных.

Также все суда будут проверяться общими группами в водах Турции, если возникнет такая необходимость.

Напомним, что сегодня в Стамбуле проходят очередные переговоры по "зерновому коридору". Соглашение со стороны Украины подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков, а со стороны РФ - глава Минобороны Сергей Шойгу.

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