У Зеленского раскрыли подробности соглашения по "зерновому коридору"

Украина в рамках переговоров по вывозу зерна не будет подписывать прямой договор с Россией, а только с Турцией и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - объяснил он.

По словам Подоляка, российские корабли не будут сопровождать суда с зерном, а в украинских портах не будет представителей РФ. В случае провокаций - немедленный ответ со стороны военных.

Также все суда будут проверяться общими группами в водах Турции, если возникнет такая необходимость.