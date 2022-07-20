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Путин выдвинул условие для разблокирования экспорта украинского зерна

Новина українською →
Москва, Среда 20 июля 2022 10:08
Путин выдвинул условие для разблокирования экспорта украинского зерна Фото: российский президент Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия якобы готова содействовать экспорту продовольствия из Украины, которое сама же и заблокировала. Однако после того, как будут сняты санкции по поставкам зерна из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, которого цитирует российский Интерфакс.

"Сначала мы поднимали вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно - мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты", - заявил Путин.

Напомним, 13 июля в Турции завершились переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, РФ и ООН.

Во время обсуждения стороны договорились о создании координационного центра по восстановлению экспорта украинского зерна.

Между тем в Германии прокомментировали "зерновые сделки" с Путиным, сравнив их с тем же, что и "верить в Санта Клауса".

Более подробно о переговорах по "зерновому коридору" читайте в материале РБК-Украина "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться восстановления экспорта".

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Владимир Путин продовольственный кризис
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