Названы условия соглашения по экспорту зерна из Украины
Соглашение по экспорту зерна из Украины может включать несколько пунктов, в том числе временное перемирие на море и инспекцию судов под эгидой ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Неназванные дипломаты сообщили изданию, что сделка также призвана облегчить российский экспорт зерна и удобрений через Черное море.
В целом план может включать в себя:
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Украинские суда направляют зерновозы через заминированные порты,
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Россия соглашается на перемирие, пока грузы перемещаются,
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Турция при поддержке ООН инспектирует корабли, чтобы рассеять опасения России по поводу контрабанды оружия.
Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.
В МИД сообщили, что обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.
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