ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы условия соглашения по экспорту зерна из Украины

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 00:33
Названы условия соглашения по экспорту зерна из Украины Фото: названы условия соглашения по экспорту зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соглашение по экспорту зерна из Украины может включать несколько пунктов, в том числе временное перемирие на море и инспекцию судов под эгидой ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Неназванные дипломаты сообщили изданию, что сделка также призвана облегчить российский экспорт зерна и удобрений через Черное море.

В целом план может включать в себя:

  • Украинские суда направляют зерновозы через заминированные порты,

  • Россия соглашается на перемирие, пока грузы перемещаются,

  • Турция при поддержке ООН инспектирует корабли, чтобы рассеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.

В МИД сообщили, что обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризис
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен