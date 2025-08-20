ua en ru
За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт)

Середа 20 серпня 2025 07:45
За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт) Рецепт смачних світязьких пончиків (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Лілія Цвіт

Світязькі пончики - це традиційні волинські пампушки, які славляться своїм ніжним, повітряним тістом та смачною начинкою. Свою популярність вони здобули завдяки простоті приготування та неповторному смаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.

Світязькі пончики: простий рецепт

Інгредієнти на 15 штук:

  • молоко - 110 г
  • вода - 110 г
  • дріжджі сухі - 7 г (20 г прес.)
  • цукор - 70 г
  • яйця -1 шт.
  • борошно - 500 г
  • масло - 80 г
  • сіль - 1/3 ч.л

Для начинки потрібно:

  • чорниця або інші ягоди - 150 г
  • цукор - 50 г

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього в мисці з'єднайте тепле молоко, воду, 2 ст.л цукру, 2 ст.л борошна та сухі дріжджі.

Все ретельно перемішайте та залиште в теплому місці на 20 хв.

За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт)Приготування пончиків (фото: кадр з відео)

Окремо у великій мисці з'єднайте просіяне борошно, яйце, решту цукру, сіль та всю опару. Замішайте тісто, вона виходить доволі густим та липким.

Після цього додайте до тіста масло кімнатної температури і добре все вимішайте. В результаті має вийти м'яке та еластичне тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплі на півтори години.

За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт)Приготування світязьких пончиків (фото: кадр з відео)

Далі розділіть тісто на шматочки та формуйте пончики. Всередину додавайте ложку ягід, цукру і добре зліпіть. Сформовані пончики залиште на 45 хв, щоб вони підійшли.

Обсмажуйте у великій кількості олії, приблизно 2-3 хв з кожної сторони. В кінці притрусіть цукровою пудрою і можна насолоджуватись.

За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт)Світязькі пончики (фото: кадр з відео)

