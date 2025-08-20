За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт)
Світязькі пончики - це традиційні волинські пампушки, які славляться своїм ніжним, повітряним тістом та смачною начинкою. Свою популярність вони здобули завдяки простоті приготування та неповторному смаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.
Світязькі пончики: простий рецепт
Інгредієнти на 15 штук:
- молоко - 110 г
- вода - 110 г
- дріжджі сухі - 7 г (20 г прес.)
- цукор - 70 г
- яйця -1 шт.
- борошно - 500 г
- масло - 80 г
- сіль - 1/3 ч.л
Для начинки потрібно:
- чорниця або інші ягоди - 150 г
- цукор - 50 г
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього в мисці з'єднайте тепле молоко, воду, 2 ст.л цукру, 2 ст.л борошна та сухі дріжджі.
Все ретельно перемішайте та залиште в теплому місці на 20 хв.
Приготування пончиків (фото: кадр з відео)
Окремо у великій мисці з'єднайте просіяне борошно, яйце, решту цукру, сіль та всю опару. Замішайте тісто, вона виходить доволі густим та липким.
Після цього додайте до тіста масло кімнатної температури і добре все вимішайте. В результаті має вийти м'яке та еластичне тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплі на півтори години.
Приготування світязьких пончиків (фото: кадр з відео)
Далі розділіть тісто на шматочки та формуйте пончики. Всередину додавайте ложку ягід, цукру і добре зліпіть. Сформовані пончики залиште на 45 хв, щоб вони підійшли.
Обсмажуйте у великій кількості олії, приблизно 2-3 хв з кожної сторони. В кінці притрусіть цукровою пудрою і можна насолоджуватись.
Світязькі пончики (фото: кадр з відео)
