Тренер поділився рецептом корисних мафінів: готуються дуже швидко
Мафіни з куркою - це поживна та водночас легка страва, яка чудово смакує й не шкодить фігурі. Завдяки простому рецепту вони стануть ідеальним варіантом для корисного перекусу чи ситного сніданку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.
Мафіни з куркою: легкий рецепт
Інгредієнти (на 6 мафінів):
- куряче філе - приблизно 120-180 г
- твердий сир - 50-80 г
- болгарський перець
- цвітна капуста - 100 г
- яйця - 4 шт.
- сіль, перець, спеції - за смаком
- трохи оливкової олії для змащування формочок
Спосіб приготування
Болгарський перець, сир та курку наріжте кубиками. Цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття.
У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і спеції.
Форму для кексів змажте олією та у кожну викладіть два шматочки курки, сиру, болгарського перцю та цвітної капусти. Залийте все яєчною сумішшю.
Приготування мафінів з куркою (фото: кадр з відео)
Розігрійте духовку до 180 °C, випікайте 20 хвилин, поки мафіни не піднімуться.
За словами експерта, такими мафінами можна снідати, обідати, вечеряти або брати з собою на перекус.
Мафіни з куркою (фото: кадр з відео)
