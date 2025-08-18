ua en ru
Тренер поділився рецептом корисних мафінів: готуються дуже швидко

Понеділок 18 серпня 2025 09:25
Рецепт смачних мафінів з куркою (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

Мафіни з куркою - це поживна та водночас легка страва, яка чудово смакує й не шкодить фігурі. Завдяки простому рецепту вони стануть ідеальним варіантом для корисного перекусу чи ситного сніданку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.

Мафіни з куркою: легкий рецепт

Інгредієнти (на 6 мафінів):

  • куряче філе - приблизно 120-180 г
  • твердий сир - 50-80 г
  • болгарський перець
  • цвітна капуста - 100 г
  • яйця - 4 шт.
  • сіль, перець, спеції - за смаком
  • трохи оливкової олії для змащування формочок

Спосіб приготування

Болгарський перець, сир та курку наріжте кубиками. Цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття.

У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і спеції.

Форму для кексів змажте олією та у кожну викладіть два шматочки курки, сиру, болгарського перцю та цвітної капусти. Залийте все яєчною сумішшю.

Тренер поділився рецептом корисних мафінів: готуються дуже швидкоПриготування мафінів з куркою (фото: кадр з відео)

Розігрійте духовку до 180 °C, випікайте 20 хвилин, поки мафіни не піднімуться.

За словами експерта, такими мафінами можна снідати, обідати, вечеряти або брати з собою на перекус.

Тренер поділився рецептом корисних мафінів: готуються дуже швидкоМафіни з куркою (фото: кадр з відео)

