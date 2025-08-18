Тренер поділився рецептом корисних мафінів: готуються дуже швидко

Мафіни з куркою - це поживна та водночас легка страва, яка чудово смакує й не шкодить фігурі. Завдяки простому рецепту вони стануть ідеальним варіантом для корисного перекусу чи ситного сніданку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка .

Мафіни з куркою: легкий рецепт

Інгредієнти (на 6 мафінів):

куряче філе - приблизно 120-180 г

твердий сир - 50-80 г

болгарський перець

цвітна капуста - 100 г

яйця - 4 шт.

сіль, перець, спеції - за смаком

трохи оливкової олії для змащування формочок

Спосіб приготування

Болгарський перець, сир та курку наріжте кубиками. Цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття.

У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і спеції.

Форму для кексів змажте олією та у кожну викладіть два шматочки курки, сиру, болгарського перцю та цвітної капусти. Залийте все яєчною сумішшю.

Приготування мафінів з куркою (фото: кадр з відео)

Розігрійте духовку до 180 °C, випікайте 20 хвилин, поки мафіни не піднімуться.

За словами експерта, такими мафінами можна снідати, обідати, вечеряти або брати з собою на перекус.

Мафіни з куркою (фото: кадр з відео)