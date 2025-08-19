Неймовірна насолода: готуємо смачні макові вареники з ніжним сиром

Вареники з маком - традиційна страва української кухні, яку часто готують до свят. Для приготування використовують просте тісто, в яке додають мак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Марії Чуй .

Рецепт вареників з маком

Інгредієнти:

борошно - 225 г

цукор - 1 ст.л

яйця - 2 шт.

вода - 80 мл

кисломолочний сир - 300 г

цукор - за смаком

Спосіб приготування

Щоб замісити тісто, то просіяне борошно потрібно додати мак, цукор, одне яйце та воду. Замісіть мʼяке тісто, накрийте і залишіть на 20-30 хвилин.

Для начинки змішайте сир, одне яйце та цукор за смаком.

Після цього розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та сформуйте вареники.

Приготування вареників з маком (фото: кадр з відео)

Варіть в киплячій воді. Після того, як випливли, варіть ще 3-4 хвилини

Вареники з маком (фото: кадр з відео)