Неймовірна насолода: готуємо смачні макові вареники з ніжним сиром

Вівторок 19 серпня 2025 10:33
Неймовірна насолода: готуємо смачні макові вареники з ніжним сиром Рецепт смачних вареників з маком (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вареники з маком - традиційна страва української кухні, яку часто готують до свят. Для приготування використовують просте тісто, в яке додають мак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Марії Чуй.

Рецепт вареників з маком

Інгредієнти:

  • борошно - 225 г
  • цукор - 1 ст.л
  • яйця - 2 шт.
  • вода - 80 мл
  • кисломолочний сир - 300 г
  • цукор - за смаком

Спосіб приготування

Щоб замісити тісто, то просіяне борошно потрібно додати мак, цукор, одне яйце та воду. Замісіть мʼяке тісто, накрийте і залишіть на 20-30 хвилин.

Для начинки змішайте сир, одне яйце та цукор за смаком.

Після цього розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та сформуйте вареники.

Неймовірна насолода: готуємо смачні макові вареники з ніжним сиромПриготування вареників з маком (фото: кадр з відео)

Варіть в киплячій воді. Після того, як випливли, варіть ще 3-4 хвилини

Неймовірна насолода: готуємо смачні макові вареники з ніжним сиромВареники з маком (фото: кадр з відео)

