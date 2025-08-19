Неймовірна насолода: готуємо смачні макові вареники з ніжним сиром
Рецепт смачних вареників з маком (фото: Freepik)
Вареники з маком - традиційна страва української кухні, яку часто готують до свят. Для приготування використовують просте тісто, в яке додають мак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Марії Чуй.
Рецепт вареників з маком
Інгредієнти:
- борошно - 225 г
- цукор - 1 ст.л
- яйця - 2 шт.
- вода - 80 мл
- кисломолочний сир - 300 г
- цукор - за смаком
Спосіб приготування
Щоб замісити тісто, то просіяне борошно потрібно додати мак, цукор, одне яйце та воду. Замісіть мʼяке тісто, накрийте і залишіть на 20-30 хвилин.
Для начинки змішайте сир, одне яйце та цукор за смаком.
Після цього розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та сформуйте вареники.
Приготування вареників з маком (фото: кадр з відео)
Варіть в киплячій воді. Після того, як випливли, варіть ще 3-4 хвилини
Вареники з маком (фото: кадр з відео)
