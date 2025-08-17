ua en ru
Домашній "Живчик" з яблук без хімії та консервантів: легкий рецепт

Неділя 17 серпня 2025 13:03
Домашній "Живчик" з яблук без хімії та консервантів: легкий рецепт Рецепт смачного "Живчика" з яблук (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

"Живчик" із яблук - це натуральна альтернатива магазинним газованим напоям, яка зберігає смак літа у кожній баночці. Простий рецепт дозволить запастися вітамінним напоєм на всю зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Живчик з яблук: простий рецепт

Інгредієнти:

  • яблука - 2 відра (по 10 л)
  • лимонна кислота - 1 ч. л
  • цукор - 500-900 г

Спосіб приготування

Спочатку яблука потрібно помити та нарізати на невеликі шматочки. Від шкірки очищати не потрібно. Можна використовувати будь-які яблука, але найкраще підійдуть кисло-солодкі сорти.

Домашній &quot;Живчик&quot; з яблук без хімії та консервантів: легкий рецептЖивчик з яблук (фото: кадр з відео)

Пересипте яблука у велику каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та залиште настоятись до повного охолодження.

Потім перецідіть яблука через сито.

Домашній &quot;Живчик&quot; з яблук без хімії та консервантів: легкий рецептПриготування Живчику з яблук (фото: кадр з відео)

Всипте у сік пів кілограма цукру та лимонну кислоту. Кількість варто регулювати на свій смак.

Сік поставте на вогонь та лише доведіть до кипіння.

Гарячий "Живчик" розлийте по стерилізованих банках та закрийте. Банки переверніть, закутайте у покривало та залиште до повного охолодження.

Домашній &quot;Живчик&quot; з яблук без хімії та консервантів: легкий рецептЖивчик з яблук (фото: кадр з відео)

