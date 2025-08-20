ua en ru
За этими пончиками все едут аж на Свитязь: как приготовить их дома (рецепт)

Среда 20 августа 2025 07:45
За этими пончиками все едут аж на Свитязь: как приготовить их дома (рецепт) Рецепт вкусных свитязских пончиков (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Лилия Цвит

Свитязькие пончики - это традиционные волынские пончики, которые славятся своим нежным, воздушным тестом и вкусной начинкой. Свою популярность они получили благодаря простоте приготовления и неповторимому вкусу.

Свитязькие пончики: простой рецепт

Ингредиенты на 15 штук:

  • молоко - 110 г
  • вода - 110 г
  • дрожжи сухие - 7 г (20 г пресс.)
  • сахар - 70 г
  • яйца -1 шт.
  • мука - 500 г
  • масло - 80 г
  • соль - 1/3 ч.л

Для начинки потребуется:

  • черника или другие ягоды - 150 г
  • сахар - 50 г

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить опару. Для этого в миске соедините теплое молоко, воду, 2 ст.л сахара, 2 ст.л муки и сухие дрожжи.

Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 мин.

За этими пончиками все едут аж на Свитязь: как приготовить их дома (рецепт)Приготовление пончиков (фото: кадр из видео)

Отдельно в большой миске соедините просеянную муку, яйцо, оставшийся сахар, соль и всю опару. Замешайте тесто, оно получается довольно густым и липким.

После этого добавьте в тесто масло комнатной температуры и хорошо все вымешайте. В результате должно получиться мягкое и эластичное тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте в тепле на полтора часа.

За этими пончиками все едут аж на Свитязь: как приготовить их дома (рецепт)Приготовление свитязских пончиков (фото: кадр из видео)

Далее разделите тесто на кусочки и формируйте пончики. Внутрь добавляйте ложку ягод, сахара и хорошо слепите. Сформированные пончики оставьте на 45 мин, чтобы они подошли.

Обжаривайте в большом количестве масла, примерно 2-3 мин с каждой стороны. В конце притрусите сахарной пудрой и можно наслаждаться.

За этими пончиками все едут аж на Свитязь: как приготовить их дома (рецепт)Свитязькие пончики (фото: кадр из видео)

