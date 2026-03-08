Турецькі F-16 на Кіпрі? Анкара готує свій найгучніший військовий крок за довгі роки
Туреччина може розгорнути свої винищувачі F-16 на території Північного Кіпру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Про розробку відповідного плану посилення безпеки у Східному Середземномор’ї стало відомо 7 березня 2026 року.
Як повідомило журналістам джерело в Міністерстві оборони Туреччини, Анкара вивчає можливість постійного або тимчасового базування бойової авіації на острові. Цей крок є частиною поетапного плану, спрямованого на гарантування безпеки самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру.
Рішення про можливе перекидання F-16 обговорюється на тлі зростання конфліктів у Середземноморському регіоні, що змушує Анкару переглядати свою оборонну стратегію.
Наразі ініціатива перебуває на стадії обговорення в оборонному відомстві.
Якщо рішення буде прийнято, то поява турецьких винищувачів на Кіпрі може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Ще б пак, будь-яке розгортання реактивної авіації безпосередньо впливає на безпековий ландшафт НАТО та країн Середземномор'я.
Авіаційний потенціал Туреччини
Турецькі Повітряні сили останнім часом активно демонструють потужність свого авіапарку. Зокрема, пілотажна група Turkish Stars на літаках F-16 нещодавно стала зіркою авіашоу Teknofest у Стамбулі, підтвердивши високу боєготовність техніки та пілотів.
Нагадаємо, що у Туреччини одна з найбільших у світі ескадр винищувачів F‑16. Так, за відкритими даними, Повітряні сили Туреччини мають приблизно 270 винищувачів F‑16C/D різних модифікацій (блоки 30/40/50), які становлять основу їхнього бойового угруповання.
Раніше повідомлялось, що турецькі винищувачі F-16 у понеділок, 15 грудня, збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.
До слова, нещодавно винищувач F-16 впав на жваве шосе у Туреччині.