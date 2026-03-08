ua en ru
Турецкие F-16 на Кипре? Анкара готовит свой самый громкий военный шаг за долгие годы

07:42 08.03.2026 Вс
2 мин
Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения в оборонном ведомстве.
aimg Оксана Гапончук
Турецкие F-16 на Кипре? Анкара готовит свой самый громкий военный шаг за долгие годы Иллюстративное фото: истребитель F-16 (Getty Images)

Турция может развернуть свои истребители F-16 на территории Северного Кипра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

О разработке соответствующего плана усиления безопасности в Восточном Средиземноморье стало известно 7 марта 2026 года.

Как сообщил журналистам источник в Министерстве обороны Турции, Анкара изучает возможность постоянного или временного базирования боевой авиации на острове. Этот шаг является частью поэтапного плана, направленного на обеспечение безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

Решение о возможной переброске F-16 обсуждается на фоне роста конфликтов в Средиземноморском регионе, что заставляет Анкару пересматривать свою оборонную стратегию.

Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения в оборонном ведомстве.

Если решение будет принято, то появление турецких истребителей на Кипре может существенно изменить баланс сил в регионе. Еще бы, любое развертывание реактивной авиации непосредственно влияет на ландшафт безопасности НАТО и стран Средиземноморья.

Авиационный потенциал Турции

Турецкие Воздушные силы в последнее время активно демонстрируют мощность своего авиапарка. В частности, пилотажная группа Turkish Stars на самолетах F-16 недавно стала звездой авиашоу Teknofest в Стамбуле, подтвердив высокую боеготовность техники и пилотов.

Напомним, что у Турции одна из крупнейших в мире эскадр истребителей F-16. Так, по открытым данным, Воздушные силы Турции имеют примерно 270 истребителей F-16C/D различных модификаций (блоки 30/40/50), которые составляют основу их боевой группировки.

Ранее сообщалось, что турецкие истребители F-16 в понедельник, 15 декабря, сбили беспилотный летательный аппарат, который приближался к воздушному пространству страны над Черным морем.

К слову, недавно истребитель F-16 упал на оживленное шоссе в Турции.

