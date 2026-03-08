Турецкие F-16 на Кипре? Анкара готовит свой самый громкий военный шаг за долгие годы

Турция может развернуть свои истребители F-16 на территории Северного Кипра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters .

О разработке соответствующего плана усиления безопасности в Восточном Средиземноморье стало известно 7 марта 2026 года.

Как сообщил журналистам источник в Министерстве обороны Турции, Анкара изучает возможность постоянного или временного базирования боевой авиации на острове. Этот шаг является частью поэтапного плана, направленного на обеспечение безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

Решение о возможной переброске F-16 обсуждается на фоне роста конфликтов в Средиземноморском регионе, что заставляет Анкару пересматривать свою оборонную стратегию.

Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения в оборонном ведомстве.

Если решение будет принято, то появление турецких истребителей на Кипре может существенно изменить баланс сил в регионе. Еще бы, любое развертывание реактивной авиации непосредственно влияет на ландшафт безопасности НАТО и стран Средиземноморья.