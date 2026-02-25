Винищувач F-16 впав на жваве шосе у Туреччині (відео)
Сьогодні вночі, 25 лютого, бойовий літак F-16 впав на жваве автомобільне шосе у Туреччині. Відомо, що пілот винищувача загинув.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Akit.
Відомо, що літак злетів з місцевої 9-ої авіабази і здійснював плановий тренувальний політ, під час якого виникли технічні складнощі. Авіакатастрофа сталася близько першої години ночі, винищувач впав в районі жвавої автодороги Ізмір-Стамбул.
Після падіння на місці почалася сильна пожежа, уламки літака розлетілися на сотні метрів. На місці працюють усі екстрені служби, проводиться розслідування, автомобільну трасу перекрили на невизначений термін.
Міноборони Туреччини підтвердило інформацію про падіння винищувача. Військові організували пошуково-рятувальну операцію та виявили уламки літака. Комісія з розслідування авіакатастроф з'ясовує причини інциденту.
Міністр юстиції Акін Гюрлек оголосив, що Головна прокуратура Баликесір вже розпочала розслідування щодо катастрофи F-16.
Раніше повідомлялось, що турецькі винищувачі F-16 у понеділок, 15 грудня, збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.
Також нещодавно НАТО попросило Туреччину на кілька місяців раніше надати винищувачі F-16 для місії альянсу з повітряного патрулювання в країнах Балтії 2026 року. Турецькі винищувачі востаннє здійснювали патрулювання в рамках такої місії на початку 2025 року.