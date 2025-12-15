ua en ru
Турецькі F-16 збили безпілотник над Чорним морем

Туреччина, Понеділок 15 грудня 2025 20:39
Турецькі F-16 збили безпілотник над Чорним морем Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Турецькі військові у понеділок, 15 грудня, збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністерства оборони Туреччини у Twitter.

Як повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, повітряну ціль ідентифікували як безпілотник, що вийшов з-під контролю. Для запобігання можливим негативним наслідкам було ухвалено рішення про його знищення.

Безпілотник уразили винищувачі F-16. У Міноборони наголосили, що дрон було збито в безпечній зоні, поза межами населених пунктів.

"Було встановлено, що дана повітряна ціль є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю. Щоб уникнути можливих негативних наслідків, він був уражений і збитий у безпечній зоні", - йдеться в заяві відомства.

Атаки на танкери

Варто нагадати, що 29 листопада джерела РБК-Україна повідомили, що українські морські дрони Sea Baby вдарили по двох танкерах "тіньового флоту" РФ в акваторії Чорного моря. Мова про танкери Kairo і Virat.

За словами джерел, танкери були порожні та прямували до порту Новоросійськ для завантаження. Судна, що використовувалися Росією для фінансування війни проти України, були виведені з експлуатації.

Уже 2 грудня стало відомо, що в Чорному морі біля берегів Туреччини було атаковано російський танкер Midvolga 2.

Пізніше до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали українських і російських дипломатів, причина - удари по танкерах "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.

