Майдан для Ердогана? Чому в Туреччині почались масові протести і як реагує Захід

У Туреччині затримали ключового лідера опозиції, що спричинило масові протести. Однак поки загроза для турецького президента Реджепа Ердогана не виглядає критичною.

РБК-Україна пояснює, що стоїть за цими подіями, як на них відреагували в США та Європі і які ще козирі мають влада та опозиція.

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Чому затримали суперника Ердогана

Ще одна країна-сусід України – цього разу морський – може поринути у політичний хаос.

В ніч з 19 на 20 березня у Стамбулі, найбільшому місті Туреччини, відбулися протести, які місцями переросли у сутички з правоохоронцями. Тисячі людей мітингували перед мерією, вигукуючи: "Ердоган – диктатор!" та "Імамоглу, ти не один!".

Напередодні у Стамбулі відбулися масові арешти. Затримали мера міста Екрема Імамоглу та ще понад 100 людей. Серед них – радник мера Мурат Онгун та директор його передвиборчої кампанії Неджат Шахін. Також було арештовано активи компанії İmamoğlu Construction, яка належить стамбульському меру.

Затриманих звинувачують у корупції. За даними слідства, стамбульський мер очолював злочинну організацію, яка незаконно розподіляла тендери та займалася вимаганнями. Крім того, Імамоглу та ще шести особам висунули звинувачення у фінансуванні Робітничої партії Курдистану, яка визнана в Туреччині терористичною організацією..

Імамоглу є представником опозиційної Республіканської народної партії та розглядається як один із головних суперників нинішнього президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах 2028 року. Проте в Туреччині не виключають, що їх можуть провести і раніше. 23 березня на внутрішньопартійних праймеріз його мали офіційно затвердити кандидатом у президенти. Тож після затримання Імамоглу опозиція заявила про політичні переслідування та намагання зачистити політичне поле.

Протест у Стамбулі (фото: Getty Images)

Також напередодні Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу. Це відбулося після запиту Генпрокуратури, яка висловила сумніви у його легітимності – свого часу політик перевівся з іншого університету з можливим порушенням процедур. А президентом Туреччини за конституцією може стати лише особа з вищою освітою.

Політична складова в цих подіях таки має місце, зазначив у коментарі РБК-Україна заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"В Ердогана і його партії оцінюють свої шанси (на наступних виборах - ред.) доволі скептично. Особливо, якщо ця динаміка збережеться такою, як є. Для них мер Стамбула є нездоланною величиною", – сказав Данилов.

Як реагує світ

Низка іноземних лідерів висловили обережну занепокоєність щодо подій у Туреччині, однак поки що утримуються від гострої критики.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас та єврокомісар з питань розширення Марта Кос у спільній заяві зазначили, що затримання Імамоглу "викликають питання щодо дотримання Туреччиною своїх давніх демократичних традицій". ЄС закликав владу Туреччини забезпечити повну прозорість у цій справі.

Речниця держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати не коментуватимуть внутрішні процеси прийняття рішень в іншій країні. "Ми просто нагадуємо, що ми очікуємо, що вони будуть діяти таким чином, щоб поважати права всіх своїх громадян. Це вже дуже ясно, але добре повторити", – сказала Брюс.

Така стримана риторика не випадкова, зазначив виданню Сергій Данилов. "Є підстави думати, що стримана реакція пов'язана з особливою роллю Туреччини в архітектурі європейської.безпеки. Вона буде зростати, і без Туреччини забезпечити її буде важко", – пыдкреслив експерт.

Зокрема, мова йде про можливу залученість Туреччини до міжнародного контингенту на території України. А також посилення ролі цієї країни у НАТО на тлі поступової самоізоляції США.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка скоро залишає посаду, розцінила затримання як серйозний удар по демократії у Туреччині. "Ми ясно бачимо, що простір для опозиційних політиків стає дедалі меншим", – сказала Бербок

Представник МЗС Франції Крістоф Лемуан заявив про глибоке занепокоєння діями влади в Туреччині і висловив побоювання, що вони "можуть мати серйозні наслідки для турецької демократії".

Але загальний градус критики на адресу турецької влади за інших геополітичних обставин, вочевидь, був би вищим, ніж зараз.

Повторення давньої історії

Ні влада, ні опозиція поки що не збираються відступати. Зокрема, розглядається можливість запровадити в Стамбулі зовнішнє управління. Крім того, турецька влада на чотири дні заборонила проводити в місті мітинги і обмежила доступ до соціальних мереж: X, TikTok, Instagram, а також YouTube.

Опозиція у свою чергу анонсувала нові масові акції протесту на неділю 23 березня. Затриманий мер Стамбула через адвоката передав повідомлення для своїх прихильників: "Я в хорошому настрої і всім раджу не падати духом. Ми пройдемо через це випробування і станемо лише сильнішими", – написав Імамоглу.

Екрем Імамоглу (фото: Getty Images)

За словами Сергія Данилова, мер Стамбула має всі шанси посилити свої політичні позиції, навіть якщо його відправлять до в'язниці. Тим паче, в Туреччині вже був схожий прецедент.

Сам Ердоган у 1998 році, будучи мером Стамбула, був засуджений за декламування вірша, який нібито розпалював релігійну ворожнечу. З цієї причини він пішов з посади та навіть відсидів декілька місяців у в'язниці. Та в підсумку це допомогло Ердогану створити імідж національного лідера і зрештою прийти до влади.

Подальший розвиток подій залежить зокрема, від того, яким чином цей досвід врахують влада і опозиція.

Додатково проти турецької влади грає економіка. На тлі новин про затримання рекордно обвалилися фондовий ринок та курс турецької ліри. Хоча наразі ситуація контрольована, в подальшому поєднання політичної та економічної турбулентності може перерости у серйозніші проблеми для турецької влади.

Водночас є чинники, що сприяють владі. Опозицію підтримує далеко не все населення Туреччини. Зібрані проти Імамоглу матеріали є досить детальними і можуть переконати значну частину населення.

А силові структури Туреччини зберігають монолітність і, як показав перший день протестів, мають волю діяти рішуче. До того ж протестуючі поки що не заручилися підтримкою з-за кордону. Очевидно, вже найближча велика акція продемонструє тенденцію, якою рухаються протести.