ua en ru
Нд, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

До суду турецькі прокурори вимагають взяти мера Стамбула під варту

Неділя 23 березня 2025 08:00
UA EN RU
До суду турецькі прокурори вимагають взяти мера Стамбула під варту Фото: Екрем Імамоглу (rudaw.net)
Автор: Едуард Ткач

Прокуратура в Туреччині звернулася до суду з проханням взяти під варту мера Стамбула Екрема Імамоглу та його 4-х помічників. Зокрема, до суду за звинуваченнями в тероризмі та корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Важливо зазначити, що Імамоглу є ключовою фігурою опозиції і потенційним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У середу мера столиці затримали за такими звинуваченнями, як хабарництво і допомога терористичному угрупованню.

Однак він відкинув ці звинувачення, назвавши їх "неймовірними звинуваченнями і наклепом". Очікується, що суд винесе рішення про затримання Імамоглу сьогодні вранці, в неділю.

Згідно з турецьким законодавством, якщо Імамоглу заарештують за звинуваченням у тероризмі, то це дасть змогу уряду призначити піклувальника муніципалітету.

Також нагадаємо, що в Туреччині на тлі цього багато людей вийшли і продовжують виходити на вулиці. Зокрема, вчора тисячі людей зібралися біля будівлі муніципалітету Стамбула і головної будівлі суду. В обох місцях чергували сотні поліцейських, застосовуючи сльозогінний газ і перші балончики для розгону протестувальників, у той час як натовп кидав у них петарди та інші предмети.

Детальніше про те, чому затримали суперника Ердогана і як реагує світ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина Прокуратура
NEWS
У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина
У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом