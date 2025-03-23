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В Турции арестовали главного соперника Эрдогана

Стамбул, Воскресенье 23 марта 2025 09:23
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В Турции арестовали главного соперника Эрдогана Фото: мэр Стамбула Экрем Иммаглоу (facebook.com/imamogluekrem)
Автор: Наталья Юрченко

Мэра Стамбула Экрема Иммаглоу арестовали по делу о коррупции и пособничестве террористической группе. Такое решение принял суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV Habber.

Заседание суда состоялось в воскресенье, 23 марта. Утром Иммаглоу давал показания, его допрос длился около двух часов. Всего в деле фигурируют 89 подозреваемых. Прокуратура просила суд арестовать фигурантов.

Суд поставил взять мэра Стамбула под стражу, пока продолжается досудебное расследование.

Протесты в Турции

Напомним, что 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Иммаглоу. Он является главным политическим соперником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иммаглоу подозревается в коррупции и пособничестве террористической группе - Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической организацией в Турции. Сам мэр Стамбула отвергает обвинения.

Арест политика вызвал волну масштабных протестов. Они проходили в Стамбуле, Анкаре и других городах Турции. За прошедшие сутки на протестах задержали более 300 человек. Власти предупредили, что "не потерпят хаоса и провокаций".

Также соцсеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протестов.

Подробнее о причинах протестов в Турции - узнайте в материале РБК-Украина.

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