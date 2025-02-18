У Туреччині розпочалась зустріч Зеленського та Ердогана: про що говоритимуть

У Туреччині розпочалась зустріч президента Володимира Зеленського та його колеги Реджепа Тайїпа Ердогана. За підсумками переговорів будуть підписані низка угод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurhaber.
Як пише видання, Ердоган та Зеленський зустрілись в президентському комплексі. Пізніше вони очолять зустріч делегацій, які зберуться на робочу вечерю.
Під час сьогоднішніх діалогів буде порушено питання:
За підсумками переговорів будуть підписані угоди в різних сферах.
У тому ж числі пізніше очікується пресконференція за участі обидвох лідерів.
Вчора, 17 лютого, Зеленський прибув до Туреччини. Перед цим директор із комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун анонсовував зустріч президента України з Ердоганом. За його словами, обидва лідери планують обговорити останні події в Україні, а також зміцнення співпраці між країнами.
Окремо додамо, що 16 лютого Зеленський відвідав Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) де він зустрівся з колегою Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі. Також очікується, що він відвідає й Саудівську Аравію.
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