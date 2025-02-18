RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана: о чем будут говорить

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Турции началась встреча президента Владимира Зеленского и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров будут подписаны ряд соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurhaber.

Как пишет издание, Эрдоган и Зеленский встретились в президентском комплексе. Позже они возглавят встречу делегаций, которые соберутся на рабочий ужин.

Во время сегодняшних диалогов будут затронуты вопросы:

  • стратегического партнерства между Турцией и Украиной;
  • дальнейших шагов с целью укрепления сотрудничества между двумя странами;
  • последних событий в Украине и не только.

По итогам переговоров будут подписаны соглашения в различных сферах.

В том же числе позже ожидается пресс-конференция с участием обоих лидеров.

 

Визит Зеленского в Турцию

Вчера, 17 февраля, Зеленский прибыл в Турцию. Перед этим директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун анонсировал встречу президента Украины с Эрдоганом. По его словам, оба лидера планируют обсудить последние события в Украине, а также укрепление сотрудничества между странами.

Отдельно добавим, что 16 февраля Зеленский посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) где он встретился с коллегой Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Также ожидается, что он посетит и Саудовскую Аравию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган