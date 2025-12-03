В Туреччині найбільший перевізник нафти відмовився працювати з РФ після підриву танкера

Минулого тижня нафтовий танкер Mersin постраждав від чотирьох зовнішніх вибухів, поки стояв на якорі поблизу Дакара. Внаслідок вибухів судно було серйозно пошкоджено, причина вибухів наразі незрозуміла.

Через кілька днів після інциденту з Mersin його власник, Besiktas Shipping заявила, що припиняє усі рейси в Росії та з Росії. Жодних операцій з російськими вантажами та замовниками не буде, оскільки ризики занадто великі.

"Ситуація з безпекою в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики для наших суден та екіпажу стали неприйнятними... Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим найвищим пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції", - сказано у повідомленні.

Компанія Besiktas Shipping зі штаб-квартирою у Стамбулі є одним з найбільших власників танкерів у Туреччині. У її флоті нараховується 29 танкерів, судна компанії неодноразово перевозили вантажі російської нафти.