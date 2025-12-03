В Туреччині найбільший перевізник нафти відмовився працювати з РФ після підриву танкера

Турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping, яка володіє пошкодженим біля узбережжя Сенегалу танкером Mersin, заявила про припинення усіх операцій з Росією через надвеликі ризики для безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Минулого тижня нафтовий танкер Mersin постраждав від чотирьох зовнішніх вибухів, поки стояв на якорі поблизу Дакара. Внаслідок вибухів судно було серйозно пошкоджено, причина вибухів наразі незрозуміла.
Через кілька днів після інциденту з Mersin його власник, Besiktas Shipping заявила, що припиняє усі рейси в Росії та з Росії. Жодних операцій з російськими вантажами та замовниками не буде, оскільки ризики занадто великі.
"Ситуація з безпекою в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики для наших суден та екіпажу стали неприйнятними... Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим найвищим пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції", - сказано у повідомленні.
Компанія Besiktas Shipping зі штаб-квартирою у Стамбулі є одним з найбільших власників танкерів у Туреччині. У її флоті нараховується 29 танкерів, судна компанії неодноразово перевозили вантажі російської нафти.
Тим часом вартість доставляння вантажів через Чорне море зросла після атак на два танкери, що прямували до російського порту, а зростання загроз і потенційних ударів призвело до підвищення ставок страхування від військових ризиків.
28 листопада в Чорному морі, неподалік від Босфору, спалахнула пожежа на двох танкерах, які належать до російського так званого "тіньового флоту". А вже 29 листопада джерела РБК-Україна заявили, що морські дрони СБУ Sea Baby завдали успішного удару по двох підсанкційних танкерах Kairo і Virat у Чорному морі.
2 грудня у Чорному морі, приблизно за 80 миль від північного узбережжя Туреччини зазнав нападу невеликий танкер Midvolga 2, який перевозив соняшникову олію з Росії до Грузії. Але в цьому випадку це вочевидь була провокація російського режиму: Україна відразу ж відкинула причетність до атаки.