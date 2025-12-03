В Турции крупнейший перевозчик нефти отказался работать с РФ после подрыва танкера

На прошлой неделе нефтяной танкер Mersin пострадал от четырех внешних взрывов, пока стоял на якоре вблизи Дакара. В результате взрывов судно было серьезно повреждено, причина взрывов пока не ясна.

Через несколько дней после инцидента с Mersin его владелец, Besiktas Shipping заявила, что прекращает все рейсы в Россию и из России. Никаких операций с российскими грузами и заказчиками не будет, поскольку риски слишком велики.

"Ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми... Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все такие операции", - сказано в сообщении.

Компания Besiktas Shipping со штаб-квартирой в Стамбуле является одним из крупнейших владельцев танкеров в Турции. В ее флоте насчитывается 29 танкеров, суда компании неоднократно перевозили грузы российской нефти.