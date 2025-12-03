В Турции крупнейший перевозчик нефти отказался работать с РФ после подрыва танкера
Турецкая судоходная компания Besiktas Shipping, которая владеет поврежденным у побережья Сенегала танкером Mersin, заявила о прекращении всех операций с Россией из-за сверхбольших рисков для безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе нефтяной танкер Mersin пострадал от четырех внешних взрывов, пока стоял на якоре вблизи Дакара. В результате взрывов судно было серьезно повреждено, причина взрывов пока не ясна.
Через несколько дней после инцидента с Mersin его владелец, Besiktas Shipping заявила, что прекращает все рейсы в Россию и из России. Никаких операций с российскими грузами и заказчиками не будет, поскольку риски слишком велики.
"Ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми... Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все такие операции", - сказано в сообщении.
Компания Besiktas Shipping со штаб-квартирой в Стамбуле является одним из крупнейших владельцев танкеров в Турции. В ее флоте насчитывается 29 танкеров, суда компании неоднократно перевозили грузы российской нефти.
Между тем стоимость доставки грузов через Черное море выросла после атак на два танкера, направлявшихся в российский порт, а рост угроз и потенциальных ударов привел к повышению ставок страхования от военных рисков.
28 ноября в Черном море, неподалеку от Босфора, вспыхнул пожар на двух танкерах, которые принадлежат к российскому так называемому "теневому флоту". А уже 29 ноября источники РБК-Украина заявили, что морские дроны СБУ Sea Baby нанесли успешный удар по двум подсанкционным танкерам Kairo и Virat в Черном море.
2 декабря в Черном море, примерно в 80 милях от северного побережья Турции подвергся нападению небольшой танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Но в этом случае это явно была провокация российского режима: Украина сразу же отвергла причастность к атаке.