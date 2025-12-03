В Турции крупнейший перевозчик нефти отказался работать с РФ после подрыва танкера

Турецкая судоходная компания Besiktas Shipping, которая владеет поврежденным у побережья Сенегала танкером Mersin, заявила о прекращении всех операций с Россией из-за сверхбольших рисков для безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе нефтяной танкер Mersin пострадал от четырех внешних взрывов, пока стоял на якоре вблизи Дакара. В результате взрывов судно было серьезно повреждено, причина взрывов пока не ясна.

Через несколько дней после инцидента с Mersin его владелец, Besiktas Shipping заявила, что прекращает все рейсы в Россию и из России. Никаких операций с российскими грузами и заказчиками не будет, поскольку риски слишком велики.

"Ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми... Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все такие операции", - сказано в сообщении .