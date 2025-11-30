Туреччина "занепокоєна" атаками СБУ на танкери "тіньового флоту" Росії
Турецький уряд висловив занепокоєння через атаки морських дронів СБУ на два нафтові танкери "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Туеччини Онджу Кечелі.
За його словами, турецька влада "з занепокоєнням спостерігає" за атаками, здійсненими 28 листопада на комерційні танкери під прапором Гамбії Kairos та Virat у Чорному морі.
"Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні", - зазначив речник.
Він додав, що Туреччина підтримує "контакти з відповідними сторонами", щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні.
Атаки СБУ на танкери "тіньового флоту" РФ
Нагадаємо, 28 листопада у Чорному морі неподалік протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat. Внаслідок вибухів судна загорілися.
Щодо 274-метрового танкера Kairos Міністерство транспорту Туреччини уточнило, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.
Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.
Вчора стало відомо, що танкер Virat "тіньового флоту" Росії, який 28 листопада загорівся після вибухів біля Босфору, був повторно атакований.
Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що ці танкери уразили морські безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною.
Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Зазначимо, що обидва танкери, Kairos і Virat, входять до списку суден, що підпадають під санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Відомо, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми, і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.