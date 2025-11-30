ua en ru
Турция "обеспокоена" атаками СБУ на танкеры "теневого флота" России

Турция, Воскресенье 30 ноября 2025 14:52
Турция "обеспокоена" атаками СБУ на танкеры "теневого флота" России Фото: Турция "обеспокоена" атаками СБУ на танкеры "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турецкое правительство выразило обеспокоенность из-за атак морских дронов СБУ на два нефтяных танкера "теневого флота" России в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели.

По его словам, турецкие власти "с беспокойством наблюдают" за атаками, совершенными 28 ноября на коммерческие танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море.

"Эти инциденты, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе", - отметил спикер.

Он добавил, что Турция поддерживает "контакты с соответствующими сторонами", чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе.

Атаки СБУ на танкеры "теневого флота" РФ

Напомним, 28 ноября в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России - Kairos и Virat. В результате взрывов суда загорелись.

Относительно 274-метрового танкера Kairos Министерство транспорта Турции уточнило, что на нем произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск. Инцидент произошел в 28 морских милях от турецкого побережья.

Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции, чуть восточнее в Черном море.

Вчера стало известно, что танкер Virat "теневого флота" России, который 28 ноября загорелся после взрывов у Босфора, был повторно атакован.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что эти танкеры поразили морские беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью.

Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Отметим, что оба танкера, Kairos и Virat, входят в список судов, подпадающих под санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Известно, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми, и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

