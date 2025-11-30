Турция "обеспокоена" атаками СБУ на танкеры "теневого флота" России

Турецкое правительство выразило обеспокоенность из-за атак морских дронов СБУ на два нефтяных танкера "теневого флота" России в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели.

Он добавил, что Турция поддерживает "контакты с соответствующими сторонами", чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе.

"Эти инциденты, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе", - отметил спикер.

По его словам, турецкие власти "с беспокойством наблюдают" за атаками, совершенными 28 ноября на коммерческие танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море.

Атаки СБУ на танкеры "теневого флота" РФ

Напомним, 28 ноября в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России - Kairos и Virat. В результате взрывов суда загорелись.

Относительно 274-метрового танкера Kairos Министерство транспорта Турции уточнило, что на нем произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск. Инцидент произошел в 28 морских милях от турецкого побережья.

Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции, чуть восточнее в Черном море.

Вчера стало известно, что танкер Virat "теневого флота" России, который 28 ноября загорелся после взрывов у Босфора, был повторно атакован.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что эти танкеры поразили морские беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью.

Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Отметим, что оба танкера, Kairos и Virat, входят в список судов, подпадающих под санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Известно, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми, и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.