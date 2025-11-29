Танкер "тіньового флоту" РФ повторно атакували у Чорному морі
Танкер Virat "тіньового флоту" Росії, який вчора, 28 листопада, загорівся після вибухів біля Босфору, був повторно атакований сьогодні вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства транспорту Туреччини.
"Вранці на судно Virat було здійснено повторний напад, з правого борту сталися незначні пошкодження. На судні немає пожежі, стан здоров'я екіпажу задовільний. Рятувальні команди чекають на безпечній відстані від судна з міркувань безпеки", - повідомили у відомстві.
У міністерстві також розповіли, що 25 осіб з танкера Kairos, де внаслідок вибуху сталася пожежа, були безпечно евакуйовані нашими командами з Головного управління безпеки прибережних зон.
Протягом ночі пожежу на відкритій палубі було повністю погашено, а в закритих приміщеннях тривають роботи з гасіння та охолодження.
Зазначається, що турецькі експерти з екологічного підрозділу та водолазні команди перебувають у режимі очікування в регіоні для проведення інспекції.
Вибухи на танкерах "тіньового флоту" РФ
Нагадаємо, вчора, 28 листопада, у Чорному морі неподалік протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat. Внаслідок вибухів судна загорілися.
Щодо 274-метрового танкера Kairos Мінтранс Туреччини уточнив, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.
За даними Турецького міністерства транспорту, причиною займання став "зовнішній вплив". Kairos, який ішов під прапором Гамбії без вантажу, міг підірватися на міні. Існує ризик його затоплення.
Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.
На борту Virat перебувало 20 осіб, стан яких задовільний. Є інформація що судно нібито могли атакувати морські дрони.
Зазначимо, що обидва танкери, Kairos і Virat, входять до списку суден, що підпадають під санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.