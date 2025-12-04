Туреччина закликала РФ і Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну

"Туреччина закликає Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у конфлікт і хоче, щоб енергопостачання продовжувалося без перебоїв", - сказав Байрактар.

Зазначається, що Україна, яка націлилася на російський експорт нафти, оскільки Москва атакує її енергомережу, взяла на себе відповідальність за атаку морських дронів на два порожніх танкери "тіньового флоту", які прямували до російського порту минулого тижня.

Однак вона заперечила будь-який зв'язок з іншим інцидентом, що стався у вівторок, 2 грудня коли танкер під російським прапором, завантажений соняшниковою олією, зазнав атаки дронів.