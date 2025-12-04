Туреччина закликала РФ і Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну

Після низки атак на танкери російського "тіньового флоту" у Чорному морі Туреччина закликає Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну.
Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
"Туреччина закликає Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у конфлікт і хоче, щоб енергопостачання продовжувалося без перебоїв", - сказав Байрактар.
Зазначається, що Україна, яка націлилася на російський експорт нафти, оскільки Москва атакує її енергомережу, взяла на себе відповідальність за атаку морських дронів на два порожніх танкери "тіньового флоту", які прямували до російського порту минулого тижня.
Однак вона заперечила будь-який зв'язок з іншим інцидентом, що стався у вівторок, 2 грудня коли танкер під російським прапором, завантажений соняшниковою олією, зазнав атаки дронів.
Нагадаємо, 28 листопада в Чорному морі, неподалік від Босфору, спалахнула пожежа на двох танкерах, які належать до російського так званого "тіньового флоту".
Зокрема, повідомлялося, що на судні Kairos стався вибух і почалася пожежа під час руху з Єгипту до російського порту Новоросійськ.
Ще один танкер, Virat, зазнав пошкоджень приблизно за 35 морських миль від турецького узбережжя.
Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що ці танкери уразили морські безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною.
Турецький уряд висловив занепокоєння через атаки морських дронів на танкери "тіньового флоту" Росії.
2 грудня у Чорному морі, приблизно за 80 миль від північного узбережжя Туреччини зазнав нападу невеликий танкер Midvolga 2, який перевозив соняшникову олію з Росії до Грузії.
Україна відразу ж відкинула причетність до атаки. Це вочевидь була провокація російського режиму.