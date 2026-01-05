Туреччина може стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та РФ, - Bloomberg
Туреччина може стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Також країна готова допомагати у контролі за дотриманням припинення вогню між сторонами конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, збалансування відносин з Росією та союзниками по НАТО стало складним завданням для Анкари, особливо після початку війни в Україні у 2022 році.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився запроваджувати санкції проти Москви, водночас обмежив її можливості надсилати військові судна до Чорного моря через Босфор і надіслав зброю до Києва.
За словами Ердогана, завдяки здатності залишатися осторонь війни Туреччина може стати країною, яка прийматиме майбутні мирні переговори та сприятиме моніторингу будь-якого припинення вогню між воюючими сторонами.
Він наголосив, що "Туреччина є єдиним гравцем, здатним безпосередньо спілкуватися як з російським диктатором Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.
"Наші двері залишаються відкритими для всіх. Я неодноразово висловлював цю рішучість обом лідерам", - сказав Ердоган.
Миротворчі зусилля Туреччини
Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона запланована на 5 січня. Лідери обговорять, зокрема, війну Росії проти України.
У жовтні 2025 року Трамп сказав, що президент Туреччини Ердоган може допомогти у завершенні війни Росії проти України.
12 грудня президенти Туреччини та Росії зустрілися в Ашхабаді на полях Міжнародного форуму миру та довіри. Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним Ердоган заявив, що війна між Україною та РФ може наближатися до завершення.
Перед тим Ердоган поспілкувався телефоном із російським правителем.
Під час розмови турецький лідер наголосив на важливості активізувати дипломатичні ініціативи для завершення війни, а також справедливого і міцного миру між Україною та Росією.