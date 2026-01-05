Туреччина може стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та РФ, - Bloomberg

Туреччина може стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Також країна готова допомагати у контролі за дотриманням припинення вогню між сторонами конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, збалансування відносин з Росією та союзниками по НАТО стало складним завданням для Анкари, особливо після початку війни в Україні у 2022 році.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився запроваджувати санкції проти Москви, водночас обмежив її можливості надсилати військові судна до Чорного моря через Босфор і надіслав зброю до Києва.

За словами Ердогана, завдяки здатності залишатися осторонь війни Туреччина може стати країною, яка прийматиме майбутні мирні переговори та сприятиме моніторингу будь-якого припинення вогню між воюючими сторонами.

Він наголосив, що "Туреччина є єдиним гравцем, здатним безпосередньо спілкуватися як з російським диктатором Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наші двері залишаються відкритими для всіх. Я неодноразово висловлював цю рішучість обом лідерам", - сказав Ердоган.