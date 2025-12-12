Ердоган зустрівся з Путіним та обговорив війну в Україні, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним 12 грудня на полях форуму у Туркменістані. Вони обговорювали війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Відбувся ґрунтовний обмін думками щодо українських справ, регіональних справ, міжнародних справ", - заявив прессекретар Путіна.

Спочатку обговорення проходило за участю делегацій, а потім президенти продовжили спілкування без делегацій.

"Щодо російсько-українського конфлікту, Ердоган висловив сподівання на його вирішення, підтвердивши готовність Туреччини надати конкретну підтримку дипломатичним ініціативам щодо припинення вогню та миру, зокрема в рамках Стамбульського процесу", - пише видання.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що Ердоган 11 і 12 грудня перебуває в столиці Туркменістану - Ашгабаті, де бере участь в Міжнародному форумі миру і безпеки. Його організували на честь відзначення 30-ї річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістані.

ЗМІ припускали, що Ердоган може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Туркменістані, який також присутній на форумі.

У Кремлі раніше теж зробили заяву про те, що Путін має намір зустрітися з Ердоганом у Туркменістані.

Остання зустріч Путіна й Ердогана відбулася на початку вересня в Китаї, на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС).

А у листопаді між главами Туреччини та РФ відбулася телефонна розмова, під час якої обидва обговорили питання завершення війни в Україні. При цьому чи обговорювали вони відновлення роботи зернового коридору - невідомо.