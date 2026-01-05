ua en ru
Турция может стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и РФ, - Bloomberg

Понедельник 05 января 2026 12:41
UA EN RU
Турция может стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и РФ, - Bloomberg Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Турция может стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Также страна готова помогать в контроле за соблюдением прекращения огня между сторонами конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, сбалансирование отношений с Россией и союзниками по НАТО стало сложной задачей для Анкары, особенно после начала войны в Украине в 2022 году.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался вводить санкции против Москвы, одновременно ограничил ее возможности отправлять военные суда в Черное море через Босфор и направил оружие в Киев.

По словам Эрдогана, благодаря способности оставаться в стороне от войны Турция может стать страной, которая будет принимать будущие мирные переговоры и способствовать мониторингу любого прекращения огня между воюющими сторонами.

Он подчеркнул, что "Турция является единственным игроком, способным непосредственно общаться как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наши двери остаются открытыми для всех. Я неоднократно выражал эту решимость обоим лидерам", - сказал Эрдоган.

Миротворческие усилия Турции

Напомним, недавно президент Турции анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он запланирован на 5 января. Лидеры обсудят, в частности, войну России против Украины.

В октябре 2025 года Трамп сказал, что президент Турции Эрдоган может помочь в завершении войны России против Украины.

12 декабря президенты Турции и России встретились в Ашхабаде на полях Международного форума мира и доверия. После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что война между Украиной и РФ может приближаться к завершению.

Перед тем Эрдоган пообщался по телефону с российским правителем.

Во время разговора турецкий лидер подчеркнул важность активизировать дипломатические инициативы для завершения войны, а также справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

