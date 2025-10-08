ua en ru
Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: що обговорили

Туреччина, РФ, Середа 08 жовтня 2025 01:50
Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: що обговорили Ілюстративне фото: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним (1kremlin ru)
Автор: Никончук Анастасія

Анкара продовжує позиціонувати себе як посередник у спробах досягти сталого миру між Україною та Росією. Остання розмова між лідерами Туреччини та РФ стала черговим кроком у дипломатичних зусиллях, спрямованих на зниження напруженості та пошук компромісних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У вівторок, 7 жовтня, відбулася телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським лідером Володимиром Путіним. Під час бесіди глава Туреччини наголосив на необхідності активізації дипломатичних ініціатив, які могли б призвести до завершення війни між Україною і Росією на умовах справедливого і міцного миру.

"Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи мають набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим і міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру", - йдеться в офіційному повідомленні.

Регіональні теми та міжнародні питання

Окрім українського напряму, сторони обговорили й інші глобальні питання. Ердоган поінформував Путіна, що Анкара вживає заходів для встановлення перемир'я в Секторі Гази та організації доставки гуманітарної допомоги. Також на порядку денному розмови були двосторонні відносини між Туреччиною і Росією, включно з торгівельним та енергетичним співробітництвом.

Президент Туреччини окремо привітав Володимира Путіна з днем народження, що підкреслило особистий дипломатичний тон спілкування. Аналітики зазначають, що Анкара зберігає роль посередника між Заходом і Москвою, намагаючись зміцнити позиції на міжнародній арені через дипломатичні контакти з обома сторонами конфлікту.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп має намір домогтися, щоб Туреччина припинила закупівлі російської нафти. Натомість Вашингтон може запропонувати Анкарі повернення до участі в програмі виробництва і поставок винищувачів F-35, від якої Туреччину раніше було відсторонено.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зберігає довірчі стосунки як з Києвом, так і з Москвою. На думку аналітиків, його позиція може зіграти важливу роль у просуванні мирних ініціатив, особливо якщо Анкара вирішить скоротити або припинити закупівлі російських енергоресурсів.

