Ердоган проведе розмову з Трампом щодо війни в Україні: відома дата

П'ятниця 02 січня 2026 14:30
UA EN RU
Ердоган проведе розмову з Трампом щодо війни в Україні: відома дата Фото: Реджеп Тайіп Ердоган та Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок, 5 січня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорять, зокрема, війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву турецького лідера.

За словами Ердогана, розмова з президентом США запланована на понеділок увечері.

Він уточнив, що переговори стосуватимуться як війни РФ проти України, так і розвитку подій на Близькому Сході.

"Тим часом у понеділок увечері, приблизно о 16:00, у нас знову запланований контакт із паном Трампом. І ми матимемо можливість обговорити як питання між Росією та Україною, так і ситуацію в Палестині", - сказав президент Туреччини.

Миротворчі зусилля Туреччини

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Трамп сказав, що президент Туреччини Ердоган може допомогти у завершенні війни Росії проти України.

"Так, Ердоган може. Його поважає Росія. Щодо України - не можу вам сказати, але Путін його поважає. І він мій друг", - заявив очільник Білого дому.

12 грудня президенти Туреччини та Росії зустрілися в Ашхабаді на полях Міжнародного форуму миру та довіри. Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним Ердоган заявив, що війна між Україною та РФ може наближатися до завершення.

Перед тим Ердоган поспілкувався телефоном із російським правителем.

Під час розмови турецький лідер наголосив на важливості активізувати дипломатичні ініціативи для завершення війни, а також справедливого і міцного миру між Україною та Росією.

