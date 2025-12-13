Ердоган після зустрічі з Путіни зробив оптимістичну заяву про мир в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна між Україною та Росією може наближатися до завершення. Таку оцінку він озвучив після переговорів із Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Ердогана, під час зустрічі сторони обговорили "мирні зусилля", спрямовані на припинення бойових дій. Туреччина, як наголосив турецький лідер, готова й надалі відігравати активну роль у мирному процесі.

"Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося обговорити мирний план і з президентом США Дональдом Трампом. Мир не за горами - ми це бачимо", - сказав Ердоган журналістам на зворотному шляху з Туркменістану.

Окремо турецький президент запропонував обмежене припинення вогню, яке могло б охоплювати енергетичну інфраструктуру та морські порти, підкресливши стратегічне значення безпеки судноплавства.

Ердоган також наголосив, що Чорне море не повинно перетворюватися на зону бойових дій, оскільки це завдає шкоди як Україні, так і Росії. За його словами, безпека морських шляхів у регіоні є критично важливою для всіх сторін.

Ці заяви пролунали на тлі атак Росії на українські порти. За даними українських чиновників і судновласників, унаслідок обстрілів було пошкоджено щонайменше три турецькі судна, зокрема корабель із продовольством. Це сталося після погроз Москви фактично заблокувати Україні вихід до моря.

Туреччина має досвід посередництва в чорноморських і зернових домовленостях, а нинішня дипломатична активність Анкари може означати спробу повернути сторони до переговорів на тлі ескалації та міжнародного тиску.