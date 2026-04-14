Bloomberg назвало місця нових переговорів США та Ірану

За даними джерел агенства, США та Іран ведуть переговори щодо проведення чергового раунду очних зустрічей для досягнення довгострокового перемир'я, оскільки попередні обговорення в Ісламабаді під керівництвом американського віцепрезидента Джей Ді Венса провалилися.

Сторони хочуть зустрітися до того, як наступного тижня закінчиться двотижневе перемир'я, оголошене 8 квітня.

За словами співрозмовників Bloomberg, до діалогу з метою припинення війни долучилися представники Туреччини та Єгипту, що підвищує ймовірність проведення зустрічі в одній із цих двох країн.

Джерела агентства розповіли, що переговори можуть відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, за інформацією Associated Press, США та Іран активно працюють над організацією нового раунду переговорів для досягнення угоди щодо припинення конфлікту.

Серед можливих майданчиків також розглядається столиця Пакистану Ісламабад. Крім того, ще одним варіантом може стати Женева.