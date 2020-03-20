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В Тунисе объявили о тотальной изоляции из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 18:32
В Тунисе объявили о тотальной изоляции из-за коронавируса
Фото: Каис Саид (wikimedia.org)

Президент страны ввел ряд жестких ограничений для борьбы с распространением вируса

Президент Туниса Каис Саид объявил общенациональную круглосуточную самоизоляцию на территории страны, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания.

Сообщается, что ограничительные меры в стране начнут действовать с субботы, 21 марта.

Президент Туниса призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости до дальнейших уведомлений. По сути, в стране введен комендантский час. Также запрещены все поездки внутри страны между регионами, закрыты крупные промышленные зоны.

В Тунисе будут работать только государственные службы и магазины, которые продают предметы первой необходимости. По словам главы Туниса, государство обеспечит граждан достаточным количеством продуктов питания.

На данный момент в Тунисе зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом COVID-19, известно об одной смерти от инфекции.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса ряд стран ввели чрезвычайное положении. Так, в Сербии, Перу и Ницце ввели комендантский час для борьбы с распространением вируса.

РБК-Украина сообщало, что комендантский час в связи с коронавирусом также ввели в Чили. Президент Себастьян Пиньера объявил в стране "режим катастрофы" и вывел на улицы военных.

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