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Чили заявила о катастрофе из-за коронавируса и выводит на улицы военных

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 16:35
Чили заявила о катастрофе из-за коронавируса и выводит на улицы военных
Фото: Себастьян Пиньера (flickr.com/mtellezcar)

Президент Чили ввел жесткие меры для борьбы с распространением вируса

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Chile.

Сообщается, что данные меры позволят правительству более эффективно справляться с распространением вируса в стране. В Чили ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантинных мер будут военные, которых власть также планирует привлечь для ограничения передвижения людей.

Сегодня Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, а с сегодняшнего дня ожидается закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.

По словам чилийского президента, карантинные меры будут действовать в стране как минимум 90 дней.

Напомним, власти Перу накануне также закрыли границу. Всего в странах Латинской Америки зарегистрировали более 850 случаев заражения коронавирусом и 7 смертей.

Как сообщало РБК Украина, первую смерть от коронавируса вчера подтвердили в Бразилии.

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