У Тунісі оголосили про тотальну ізоляцію через коронавірус

Фото: Каїса Саїд (wikimedia.org)

Президент країни ввів низку жорстких обмежень для боротьби з поширенням вірусу

Президент Тунісу Каіс Саїд оголосив загальнонаціональну цілодобову самоізоляцію на території країни, щоб знизити ризики поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання.

Повідомляється, що обмежувальні заходи в країні почнуть діяти з суботи, 21 березня.

Президент Тунісу закликав жителів не виходити з дому без крайньої необхідності до подальших повідомлень. По суті, в країні запроваджено комендантську годину. Також заборонені всі поїздки всередині країни між регіонами, закриті великі промислові зони.

В Тунісі будуть працювати лише державні служби та магазини, що продають предмети першої необхідності. За словами глави Тунісу, держава забезпечить громадян достатньою кількістю продуктів харчування.

На сьогодні в Тунісі зафіксовано 54 випадки зараження коронавірусом COVID-19, відомо про одну смерть від інфекції.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу низка країн ввели надзвичайний стан. Так, в Сербії, Перу і Ніцці ввели комендантську годину для боротьби з поширенням вірусу.

РБК-Україна повідомляло, що комендантську годину у зв'язку з коронавірусом також ввели в Чилі. Президент Себастьян Піньєра оголосив у країні "режим катастрофи" і вивів на вулиці військових.