ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тунісі оголосили про тотальну ізоляцію через коронавірус

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 18:32
У Тунісі оголосили про тотальну ізоляцію через коронавірус
Фото: Каїса Саїд (wikimedia.org)

Президент країни ввів низку жорстких обмежень для боротьби з поширенням вірусу

Президент Тунісу Каіс Саїд оголосив загальнонаціональну цілодобову самоізоляцію на території країни, щоб знизити ризики поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання.

Повідомляється, що обмежувальні заходи в країні почнуть діяти з суботи, 21 березня.

Президент Тунісу закликав жителів не виходити з дому без крайньої необхідності до подальших повідомлень. По суті, в країні запроваджено комендантську годину. Також заборонені всі поїздки всередині країни між регіонами, закриті великі промислові зони.

В Тунісі будуть працювати лише державні служби та магазини, що продають предмети першої необхідності. За словами глави Тунісу, держава забезпечить громадян достатньою кількістю продуктів харчування.

На сьогодні в Тунісі зафіксовано 54 випадки зараження коронавірусом COVID-19, відомо про одну смерть від інфекції.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу низка країн ввели надзвичайний стан. Так, в Сербії, Перу і Ніцці ввели комендантську годину для боротьби з поширенням вірусу.

РБК-Україна повідомляло, що комендантську годину у зв'язку з коронавірусом також ввели в Чилі. Президент Себастьян Піньєра оголосив у країні "режим катастрофи" і вивів на вулиці військових.

Бельгія закрила кордон для туристів Депутат Європарламенту заразився коронавірусом
Новини України КоронавірусТунис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся