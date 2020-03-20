В Ницце ввели комендантский час из-за коронавируса

Фото: Ницца (freepik.com)

Теперь после 20:00 жителям запрещено покидать дома

Мэр французского города Ниццы Кристиан Эстрози принял решение ввести в городе комендантский час из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Journal du dimanche.

Отмечается, что с 20:00 (21:00 по киевскому времени - ред.) в городе будет запрещено покидать дома.

"Таким образом, мы больше не выходим, за исключением специально уполномоченных этим постановлением людей: медицинский персонал или социальные работники, которые посещают людей, нуждающихся в помощи, например, чтобы принести им еду", - заявил Эстрози.

Кроме того, он сообщил, что начиная с 20:00 будет уменьшена интенсивность освещения в городе.

"Тех, кто считает, что это может способствовать перемещению правонарушителей, я заверяю: у нас есть сеть специальных инфракрасных камер видеонаблюдения, и мы легко обнаружим тех, кто нарушает эти меры", - отметил он.

Напомним, Франция закрыла границы и ограничила поездки между странами Евросоюза на 30 дней. Также был перенесен второй тур муниципальных выборов.

Ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланке спрогнозировал, что распространение коронавируса пойдет на спад после того, как им переболеют до 70% населения страны.