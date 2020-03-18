В Сербии ввели комендантский час

Фото: Александр Вучич (facebook.com vucicaleksandar)

В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военные

Правительство Сербии из-за вспышки коронавируса 17 марта ввело комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра. Об этом заявил во время пресс-конференции президент страны Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7 тысяч.

Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

В Сербии сейчас зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В страну в течение минувших двух суток прибыли 35 тысяч граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус. Президент Вучич заявил, что такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.

Сербские власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

Напомним, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт.

Также чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили, в частности в Казахстане, Румынии, Франции, Словкииі, Боснии и Герцеговине, Швейцарии и Финляндии.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз в связи с пандемией коронавируса на 30 дней закрыл границы для "несущественных" поездок.